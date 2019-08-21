"بكري": فرض ضرائب على "فيسبوك" لا يعني الحد من انتشاره

كتب أحمد على

قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تدعم بقوة القوانين المتعلقة بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، مؤكدا أهمية تلك الخطوة التي ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.

وأضاف "بكري" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن "اتفاق وزارة المالية مع مسئولي موقع فيسبوك، يحقق المساواة بين حصول الدولة على ضرائب من الصحف، وبين إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن فرنسا وبريطانيا قامتا بتحصيل تلك الضرائب بأثر رجعي مما أدخل خزينتهما ملايين الدولارات.

وأكد بكرى، أن تلك الخطوة لا تعني الحد من انتشار فيسبوك، أو تحصيل أموال من المستخدمين العاديين، ولكنها ترتبط بالإعلانات الممولة التي تتربح منها الشركات، مشيرا إلى أن البرلمان ينتظر مشروع القانون المنظم لتلك الخطوة المهمة للموافقة عليه حتى تحصل الدولة على حقوقها.