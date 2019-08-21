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    الظهور الأول لتصميم مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر (فيديو)

    11:04 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
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    القاهرة - مصراوي:
    شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مطلع الشهر الجاري، توقيع عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، بين وزارة النقل، وشركة بومبارديه.

    ويتميز شكل قطار المونوريل بعربات متسعة، ذات كفاءة عالية ومكيفة من الداخل، مدعومة بكراسي بلاستيكية مغطاة بطبقة إسفنجية، متحركة و"كنب" لتحقيق أعلى رفاهية لراحة الركاب.

    كما أن أغلب المحطات مكيفة الهواء ومزودة بسلالم كهربائية لتسهيل نقل الركاب من أعلى إلى أسفل، إضافة إلى وجود تايمر أعلى الأبواب بموعد إغلاق الأبواب.

    وينشر مصراوي تصميم مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر:

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    مونوريل العاصمة الإدارية مجلس الوزراء شركة بومبارديه

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