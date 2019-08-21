مسؤول يكشف تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بالسكة الحديد

كتب – أسامة عبدالكريم:

كشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للموارد البشرية، عن إعداد لائحة طبية جديدة، لإعادة النظر في استبعاد قائدي القطارات الذين تم إبعادهم عن شئون القيادة بسبب حالتهم الصحية.

قال "حسين" لـمصراوي، إن الهيئة ستعيد الكشف الطبي على جميع العاملين بالوظائف الحرجة بالهيئة، للاستفادة منهم عن طريق نقلهم إلى وظيفة تناسب حالتهم الصحية ومؤهلاتهم، مضيفا أنه تم الاستعانة باللوائح الطبية لوزارتي الطيران والدفاع، مع الاستشارة لمعرفة ضوابط اختيار قائدي الطائرات والدبابات.

وتشمل الوظائف الحرجة، عمال "البلوكات - المزلقانات - التحويلات - المناورات - سائقي القطارات - مساعد سائقي القطارات".

ولفت إلى أن الهيئة كانت تضع ضوابط طبية دقيقة في اختيار السائقين والوظائف الحرجة، وعند حدوث أي خلل طبي يتم استبعاده إلى وظائف إدارية، لا تعود بالنفع على الهيئة، وتحدث خللا في أعداد السائقين، وكذلك الفنيين للقطارات والإشارات.

وأشار إلى أن أبرز أسباب الاستبعاد والتشريك للعاملين بالوظائف الحرجة، كانت إصابتهم بأمراض (السكر، النظر"نظارة"، القلب)، حتى لو بنسبة قليلة جدا، وتم مراجعتها، مضيفا: "فيه سائقي دبابات ونقل ثقيل مازالوا في الخدمة، ولأول مرة في تاريخ الهيئة، يتم إعادة مريض السكر للعمل كسائق قطار".

وأكد نائب رئيس الهيئة، أنه تم اعتماد اللائحة الجديدة، وإرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، ليتم البدء في التطبيق في غضون شهر، مؤكدا أن تطبيق اللائحة الجديدة، ينقذ نحو 60% من العاملين بالوظائف الحرجة.

ولفت إلى أن هناك مسارين للعاملين بالوظائف الحرجة بعد تطبيق اللائحة الطبية الجديدة، إما يتم استبعادهم خارج الخدمة نهائيا، وتُطبق عليهم المادة 71 من القانون رقم 80 "معاش مبكر" بنظام جديد، أو إحالتهم لوظائف إدارية أو صرافي تذاكر – مشرفي تذاكر، بحسب نتيجة التقرير الطبي.