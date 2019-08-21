غدًا.. افتتاح معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح

كتب - محمد عاطف:

يفتتح الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح، غدا الخميس، والذي يقام بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة ويستمر حتى ٣١ أغسطس الجارى.

وذكرت هيئة الكتاب، في بيان اليوم الأربعاء- أن المعرض يأتي في إطار إعلان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مرسى مطروح عاصمة للثقافة لعام ٢٠١٩، وفي إطار خطة وزارة الثقافة لإقامة معارض الكتاب بالمحافظات المختلفة وإتاحة الكتاب بأسعار مناسبة لجميع أفراد المجتمع.

ويشارك بالمعرض جميع قطاعات وزارة الثقافة مثل هيئة قصور الثقافة ودار الكتب والمركز القومي للترجمة وغيرها من القطاعات، كما تشارك دار المعارف.

ويضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة بأحدث إصداراتها.

ويصاحب المعرض إقامة نشاط ثقافي وفني متنوع حيث تشارك في النشاط الفني فرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية، وكورال الطفل، وفرقة ذوى الاحتياجات الخاصة، وفرقة أوبرا عربي، ومسرح عرائس، وموسيقى عربية، وفرقة إندونيسيا التراثية.