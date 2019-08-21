خلال زيارته لفنلندا.. بوتين يؤكد احترام روسيا لحقوق الإنسان

هلسنكي - (د ب أ)

قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء من أهمية موجة الاحتجاجات في وسط موسكو، ووصفها بأنها نتيجة لـ "توترات ما قبل الانتخابات".

وبرر بوتين احتجاز الشرطة للمحتجين بأعداد كبيرة، قائلاً إن الاحتجاجات في دول أخرى كانت لها عواقب أشد خطورة.

وقال بوتين للصحفيين واقفا إلى جانب نظيره الفنلندي ساولي نينيستو خلال زيارة لهلسنكي إن "روسيا تحترم حقوق الإنسان وحقوق مواطنيها". وأضاف أن المدنيين ورجال الشرطة الذين ينتهكون القانون سيواجهون إجراءات قانونية.

وتم اتهام الشرطة في موسكو باتباع نهج صارم تجاه المظاهرات التي يتم تنظيمها أسبوعيا بعد حرمان عدد من مرشحي المعارضة من الحق في خوض انتخابات مجلس مدينة موسكو المقبلة.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء قناة دويتشه فيله الألمانية ووسائل إعلام أجنبية أخرى بدعم الاحتجاجات، وهي تهمة نفاها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشدة خلال اجتماع منفصل في موسكو مع نظيره الروسي.

ولم يعلق نينيستو على الاحتجاجات على وجه التحديد، لكنه قال إنه "من المهم للغاية" أن تعود روسيا إلى مجلس أوروبا، وهو هيئة تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في القارة.

ويأتي الاجتماع بين الزعيمين بينما تتولى فنلندا حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية.