البابا تواضروس: الكنيسة بصدد إنشاء مكتبة كبيرة وموسوعة عن مدارس الأحد

كتب مصطفى علي:

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة أعدت موسوعة عن "مدارس الأحد"، وكان أول كتاب اسمه تاريخ مدارس الأحد في 100 سنة، والكتاب الثاني اسمه "رؤية مستقبلية لمدارس الأحد".

وأشار البابا أثناء العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء، والأنبا رويس بالعباسية، الأربعاء، إلى أن الكتاب الثالث يحمل اسم "رواد مدارس الأحد"، ويتحدث عن الشخصيات التي قامت مدارس الأحد على أكتافها، موضحا أنه يتم إعداد جزء ثاني من هذا الكتاب، مطالبا من لديهم سير ذاتية عن أشخاص لهم دور في مدارس الأحد، بإرسالها للكنيسة.

كما أعلن البابا، أن الكنيسة بصدد إنشاء مكتبة كبيرة، مناشدا من لديهم كتب قديمة مكتوبة بخط اليد، أو مطبوعة، أو كتب حديثة ويرغب في مشاركتها مع أخرين بإرسالها للكنيسة.

وألقى البابا تواضروس الثاني، العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء، والأنبا رويس بالعباسية، حيث تحدث عن نعمة الشفقة.

وقال البابا، إن الشفقة تعني الرحمة والتعزية، مشددًا على أن الرحمة صفة من الصفات العالية جدا، ولكن للأسف تصيب قلبه القساوة ويصبح مثل الحجر.

ولفت إلى أن الإنسان يحتاج إلى الرحمة، والمسيح التقى كثيرين مثل زكا، وتحنن عليهم، كما تحنن على "ليئة" زوجة يعقوب وأعطاها أطفال، وتحنن على الفقراء في طول الكتاب المقدس، وفي العهد الجديد يقول الكتاب عن اثنين من العميان، "فتحنن يسوع ولمس أعينهما" ، وأشفق على المرأة الكنعانية.

وأشار البابا إلى أن معظم مبادئ حقوق الإنسان مأخوذة من الكتاب المقدس، وهي شكل من أشكال الرحمة، والله يشفق على الإنسان والحيوان والطيور. وأوضح أن هناك قنوات الرحمة مثل: التوبة، تجعل الله يسكب عليك كل البركات، وأيضا أن يكون الإنسان لديه قدرة على التسامح، وأيضا عمل الرحمة من البشر باتجاه بعضهم البعض.