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    السبت المقبل.. "السينما المصرية إلى أين" بنقابة الصحفيين

    09:43 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    السبت المقبل.. "السينما المصرية إلى أين" بنقابة الصحفيين

    نقابة الصحفيين

    القاهرة - أ ش أ:
    أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، بدء تنظيم منتدى طه حسين الذي يستضيف في أولى جلساته المخرج الكبير علي بدرخان، وذلك يوم السبت القادم 24 أغسطس في تمام السادسة والنصف.

    وقالت اللجنة ، في بيان اليوم الأربعاء، إن المنتدى سيقيم ندوة تحت عنوان "السينما المصرية إلى أين ؟ "، بحضور تلاميذ الفنان الكبير علي بدرخان.

    وحسب اللجنة، ستشارك بالعزف على الأورج الموهبة الصغيرة كنزي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي محمد نوار، وتقام الندوة في قاعة د.طه حسين في الدور الرابع.

    هذا المحتوى من

    Asha
    نقابة الصحفيين السينما المصرية
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