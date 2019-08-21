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    قرار جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن موظفي لجنة "التراخيص"

    09:25 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    قرار جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن موظفي لجنة "التراخيص"

    مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي ورئيس المجلس الأعلى

    كتب مصطفى علي:

    قرر الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعادة هيكلة الموظفين بلجنة التراخيص والمواقع لضمان النزاهة والشفافية خلال الفترة القادمة.

    وقال "مكرم" في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه سيقوم باختيار موظفين جدد للجنة التراخيص والمواقع، وسيتم نقل القدامى لإدارات أخرى وعدم المساس بهم.

    وأضاف: كما سيتم نقل سكرتارية مكتب أحمد سليم لإدارات أخرى وإبعادهم عن مكتب الأمين العام.

    يأتي هذا القرار بعد القبض على أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام في قضية رشوة، أمس الثلاثاء.

    مكرم محمد أحمد المجلس الأعلى للإعلام لجنة التراخيص أحمد سليم

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