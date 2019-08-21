حازم الفيل مديرًا لمعهد ناصر



كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزيرة الصحة لشؤون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة لها، أمس الثلاثاء، قرارًا بندب الدكتور حازم الفيل للعمل مديرًا لمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج لمدة عام.

وكان "الفيل" يتولى منصب مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي بأكتوبر.

يأتي ذلك خلفًا للدكتور هاني راشد مدير المعهد السابق، والذي تولى في وقت سابق منصب نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الجديدة.