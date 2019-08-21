مدير منظمة الصحة العالمية يصل القاهرة.. ويشيد بـ"100 مليون صحة"

كتب - أحمد جمعة:

استقبل مسؤولو وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مدير عام منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" بمطار القاهرة الدولي.

وهذه هي الزيارة الأولى لـ"أدهانوم" لمصر منذ توليه المنصب، وتستمر لمدة يومين؛ للإطلاع على ما حققته مصر من نجاحات في المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

ووجهت وزارة الصحة، الشكر لـ "تيدروس" على جهود المنظمة في دعم مصر للتصدي للأمراض بأفريقيا، موضحة أن مبادرة القضاء على فيروس سي تستكمل مسيرتها في أفريقيا بدعم منظمة الصحة العالمية.

وقال بيان لوزارة الصحة، إن "تيدروس" أشاد بما حققته مصر من إنجاز في مبادرات الصحة العامة خلال العام الماضي، موضحًا أن مبادرة "١٠٠ مليون صحة" هي أكبر مبادرة تنفذها دولة في العالم بمفردها على عدة أمراض أبرزها فيروس سي، وأن تلك المبادرات لم تحقق نجاحًا على مستوى دولة مصر فقط ولكن على مستوى العالم أجمع.

كما أشاد "تيدروس" بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود الحكومة المصرية لإطلاق تلك المبادرات والتي لاقت صدى ونجاحًا عالميًا بعد متابعتها على أرض الواقع، كما أكد أن المنظمة هي الشريك الدائم لوزارة الصحة المصرية، معربًا عن حماسه واعتزازه بتقديم الدعم لتلك المبادرات.

وأعرب تيدروس عن بحث ومناقشة تفاصيل مبادرة "100 مليون صحة" مع مصر والتقدم الذي أبرزته وما يمكن تعلمه منها ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى عالمي من خلال تقديم مصر لخبراتها في تلك التجربة لباقي الدول.

يضم الوفد المرافق لـ "تيدروس" في زيارته لمصر، دكتورة علا شديد المسئول الفني بمنظمة الصحة العالمية بجنيف، ودكتور أندرو بول المدير بالإنابة لإدارة مكافحة الإيدز والالتهاب الكبدي بالمنظمة.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يزور "تيدروس"، غدًا الخميس، معهد تدريب الأطباء ليتفقد غرفة عمليات مبادرة ١٠٠ مليون صحة وغرفة قوائم الانتظار.

جدير بالذكر أن "تيدروس أدهانوم" انتُخب من الدول الأعضاء في المنظمة مديراً عاماً للمنظمة لمدة خمس سنوات أثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية السبعين في مايو 2017.

كما أنه أول شخص من الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة يشغل منصب مدير الشؤون التقنية والإدارية في المنظمة.

شغل الدكتور تيدروس قبل انتخابه مديراً عاماً للمنظمة منصب وزير خارجية إثيوبيا في الفترة الواقعة بين عامي 2012 و2016.

كما شغل الدكتور تيدروس منصب وزير الصحة بإثيوبيا في الفترة الواقعة بين عامي 2005 و2012، وقاد في ذلك الوقت جهوداً شاملة لإصلاح النظام الصحي في البلد.