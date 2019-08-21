الحكومة تراجع معايير إعفاء غير القادرين من دفع اشتراكات التأمين الصحي

كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً؛ لمراجعة المعايير الخاصة بتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع نتائج الاجتماعات التي تم عقدها على مدار الفترة الماضية، من أجل الاتفاق على المعايير التي سيتم تطبيقها لتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحي الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعانة عند تطبيق تلك المعايير بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص المدرجين على برنامج تكافل وكرامة، وكذا قاعدة بيانات الدعم السلعي ودعم الخبز، مع الأخذ في الاعتبار بحوث وبيانات الدخل والإنفاق للأسر المستهدفة.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء بصياغة المعايير التي تم الاتفاق عليها، وتضمينها فى مشروع القرار الذى سيصدره رئيس الوزراء بشأن معايير إعفاء غير القادرين، وذلك حتى يتسنى إصدار القرار فى أسرع وقت ممكن، مشدداً على أنه سيتم مراجعة معايير الاستهداف كل فترة لضمان كفاءة التطبيق، وأيضاً من أجل تعديل تلك المعايير ان اقتضت الحاجة.