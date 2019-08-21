وزير النقل يترأس الجمعية العمومية لشركة الصيانة الذاتية

كتب – أسامة عبدالكريم:

ترأس وزير النقل، الجمعية العمومية العادية رقم ٣ لسنة ٢٠١٩ للشركة المصرية للصيانة الذاتية والمعدات، بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة، وقيادات الشركة، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وجه وزير النقل بضرورة الحفاظ على مستوى الشركة والارتقاء بها حتى تكون أحد عوامل دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أهمية فتح أسواق جديدة للشركة لاستمرار وزيادة الفائض المالي.

وأشاد بالأعمال التي تنفذها الشركة، والتي تساهم في رفع مستوى كفاءة الطرق من خلال التطبيقات الحديثة الذكية، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في صيانة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في الطرق.

وأضاف البيان، أنه تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 30 ديسمبر 2018، وبلغ إجمالي إيرادات الشركة ٥٤.٧١ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٨، بصافي ربح قدره ٦.٠٢ مليون جنيه، مقابل ١.١١ مليون عام ٢٠١٧.

يذكر أن شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات إحدى شركات وزارة النقل، وهي متخصصة في أعمال الصيانة الذاتية لرفع مستوى كفاءة الطرق من خلال التطبيقات الحديثة الذكية، مما لا يؤثر على المرور وحفاظا على أمن مستخدمي الطرق ودون الحاجة إلى إغلاق الطريق أو غلق معظم حاراته حيث يقتصر العمل على الجزء المعيب فقط وتتميز الشركة بتفردها من حيث المنتج والآلات والمعدات ونوعيتها وأسلوب عملها وتخصصها ومن حيث استخدام أحدث المعدات العالمية ذات الكفاءة والجودة المرتفعة باستخدام المستحلبات البيتومينية على البارد والتطبيقات الحديثة لإصلاح الرصف وعلاج الشروخ و يتم تزويد العمالة بالشركة التدريب العالى والجودة المتميزة فى العمل.

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