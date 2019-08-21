"الري": إزالة 31 حالة تعدٍ على نهر النيل بـ 4 محافظات

كتب - أحمد مسعد:

تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الري، اليوم الأربعاء، من إزالة 31 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل بمحافظات (الغربية - المنوفية - كفر الشيخ - سوهاج).

جاء ذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل؛ ليصل إجمالي التعديات التي تمت إزالتها 47 ألفًا و934 حالة تعدٍ، وذلك منذ بدء الحملة.

وتستمر وزارة الري - منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل - في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى؛ للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى نيل بدون تعديات، وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل .