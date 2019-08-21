رسمياً.. السيسي يصدّق على قانون الجمعيات الأهلية (نص كامل)

كتب- محمد نصار:

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (ب) الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019، نص القانون.

كان مجلس النواب وافق منتصف يوليو الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة نادية هنري و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "المنظمات الأهلية"، بشكل نهائي.

ويشجع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.

وينص القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

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