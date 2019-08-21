"ضبط الإعلام الرياضي" تهنئ اتحاد اليد بإنجاز كأس العالم

كتب- مصطفى علي:

هنأت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة فهمي عمر، اتحاد كرة اليد بالإنجازات التاريخية التي حققتها اللعبة على مستوى العالم والمتمثلة في تتويج منتخب مصر للناشئين تحت ١٩ سنة ببطولة العالم التي أقيمت في مقدونيا، وحصول منتخب الشباب على برونزية بطولة العالم الشهر الماضي، وهي الإنجازات التي كتبت تاريخا جديدا وضع كرة اليد المصرية في مكانة متميزة على خارطة كرة اليد العالمية.

وأكدت اللجنة في بيان اليوم، أن الإنجازات التي تحققت كانت مثار حديث وسائل الإعلام العالمية التي اشادت بهذا الفوز، خاصة وأنها المرة الأولى التي يحرز فيها منتخب غير أوروبي بطولة كأس العالم.

وأهابت اللجنة بجميع وسائل الإعلام المصرية المسموعة والمقروءة والمرئية أن يحظى هذا التتويج بالتغطية الإعلامية التي تليق بحجم الإنجاز الذي حققته منظومة كرة اليد المصرية ممثلا في الأداء الرائع للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، خاصة وأن لعبة كرة اليد المصرية أصبح لها شعبيتها في الشارع المصري وتمثل هذا في المتابعة الجماهيرية لمباريات المنتخبين، مما كان له عظيم الأثر في إعطاء دفعة معنوية كبيرة للاعبين، ونواة وركيزة لمنتخب كرة اليد في بطولة العالم التي تستضيفها مصر ٢٠٢١.