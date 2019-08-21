محافظ القاهرة يتفقد إزالة إشغالات شارع 9 بالمعادي

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، أعمال إزالة الإشغالات ورفع المخلفات وإعادة الانضباط إلى شارع 9 بالمعادي والتي قامت بها أجهزة حي المعادي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وشرطة المرافق والأمن العام.

وقالت المحافظة، في بيان، إنه تم رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين وخاصة بمنطقة محيط محطة مترو الأنفاق وإلزام المحلات بالمساحات المحددة لهم وعدم تجاوزها وكذلك تنظيم انتظار السيارات صفًا واحدًا بجوار الرصيف وإعادة فرض الانضباط بالشارع وفرض هيبة القانون وتنفيذه بحزم على المخالفين.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس حي المعادي بالتنسيق مع شرطة المرافق بالتواجد الدائم لمنع عودة الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإلزام السائقين بأماكن الانتظار المخصصة.