4 طرق للتقدم بشكوى ضمن مبادرة "صوتك مسموع"

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة التنمية المحلية في شهر أكتوبر من العام الماضي 2019 وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مباردة "صوتك مسموع" وذلك للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكاويهم وحلها.

وبين أحدث تقرير لمبادرة "صوتك مسموع" والذي صدر بتاريخ 11 أغسطس الجاري نوصول عدد الشكاوى التي تلقتها المبادرة منذ إطلاقها إلى 62 ألفاً و323 رسالة منها 16 ألفًا و149 شكوى تم حل 15 ألفًا و778 شكوى منها بنسبة تجاوزت 97.7%.

وأعلنت التنمية المحلية، أنه يجري العمل على حل باقي المشكلات التي تلقتها المبادرة وعددها 371 شكوى، ويمكن للمواطنين التقدم بالشكاوى الخاصة بهم من مختلف المحافظات المصرية من خلال 4 وسائل حددتها المباردة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكاويهم على النحو التالي:

​- من خلال "واتس آب" عبر الرقم 01150606783 ويتيح هذا الرقم استقبال رسائل وشكاوى المواطنين المدعومة بالصور.

- يمكن إرسال الشكاوى عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك بعنوان "صوتك مسموع" أو "أضغط هنا".

- يمكن إرسال الشكاوى من خلال الخط الساخن رقم 15330.

- يمكن إرسال الشكاوى للمبادرة من خلال الإيميل "info@MLD.govveg".