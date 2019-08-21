أول تعليق لـ"دفاع النواب" على مشروع فرض ضرائب على إعلانات "فيسبوك"

كتب- أحمد علي:

قال النائب يحي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الحكومة تأخرت كثيرًا في فرض الضرائب، على إعلانات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد كدواني، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقده مسئولو وزارة المالية مع ممثلي شركة فيسبوك، أمس الثلاثاء، يعد بداية حقيقية لمواجهة الإعلانات المضللة وغيرها من الإعلانات الممولة من الجماعات الإرهابية التي تستهدف استقطاب الشباب.

وشدد وكيل لجنة الدفاع، على ضرورة مراقبة الحكومة الجيدة للصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الجماعات الإرهابية تستخدم الفيسبوك لأغراض غير مشروعة.

كان وزير المالية أعلن عقب اجتماعه أمس مع ممثلي شركة فيسبوك، أن الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

ومن المقرر أن تنسق وزارة المالية مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك "فيسبوك" فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم، حيث أوضح وزير المالية أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سيتم طرحه على المجتمع المدني لتلقي مقترحاتهم وأرائهم على القانون إيمانًا بدور الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين.