السبت.. قطع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة لمدة 18 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 20 منطقة بالمحافظة، السبت المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم، أن المناطق هي: (إسكان صف الضباط – إسكان تقسيم مكة والرجاء – إسكانات النيل بجميع حروفها – إسكانات القاهرة بجميع حروفها - تقسيم عرب الجرعان والريان والأهالى – إسكانات إسبيكو القديم والجديد – إسكانات الوادى والعبد القديم والجديد – مساكن الأملاك 2).

وأضافت شركة المياه، أن قطع الخدمة يستمر لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل وحتى الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي، بسبب أعمال تحويل خط المياه قطر 800 مللى الضغط العالى لمحطة مياه المرج بشارع ترعة الطوارئ وذلك لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.