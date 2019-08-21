​وزيرة السياحة تعلق على زيارة مغني الراب الأمريكي "راس" لمصر. صور

كتب ـ يوسف عفيفي:

أذاعت قناة CNN العالمية تقريرا عن زيارة مغني الراب الأمريكي "راس" إلى مصر، وإحياءه حفلا بمدينة العلمين الجديدة، حيث أعرب عن إعجابه الشديد بلون البحر الأزرق، موضحا أنه سيعود لإحياء حفلات أخرى في مصر.

ونشرت وزيرة السياحة، التقرير عبر صفحتها الرسمية على "تويتر وانستجرام" اليوم الأربعاء، قائلة:"لقد قمنا بإطلاق MyEgypt# التي تهدف إلى تقديم حكايات مختلفة عن مصر من خلال تجارب السائحين، وذلك أثناء زيارة مغني الراب الأمريكي "راس" إلى مدينة العلمين الجديدة التي تمتلك أجمل الشواطئ في العالم بالإضافة إلى المطاعم المتميزة".

وأضافت الوزيرة، أن مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، بشواطئها الاستثنائية ومطاعمها المتميزة، أصبحت تجذب السائحين من شتى الدول، متابعة: "لقد أحيا "راس" حفلا حضره أكثر من 8 آلاف متفرج، وهذا دليل على أن مصر مستعدة الآن لأن يكون لديها أجندة ترفيهية على مستوى عالمي".

ووجهت وزيرة السياحة، رسالة إلى مغنى الراب الأمريكي "راس" قائلة: "سعدنا بوجودك في مصر، ونطلع لزيارته الفترة المقبلة قريبا".

ويتابع مغني الراب الأمريكي "راس فيتال" حوالي مليوني و600 ألف شخص على مستوى العالم، ويعد فنانا مستقلا حيث ينتج ويوزع ويكتب ويغنى كل أعماله الغنائية، وتم اختياره من قبل المنظمين نظرا لتألقه مؤخرا لدى فئة الشباب لما يقدمه من أعمال حول فلسفة العمل والجهد من أجل تحقيق الأهداف والأحلام.

وحرص "راس" مطلع الشهر الجاري، على زيارة الأهرامات والأماكن السياحية، بعد حفله الغنائي لأول مرة في مصر بمدينة العلمين الجديدة، حيث شارك جمهوره عبر حسابه على "انستجرام"، صور من زيارته للأهرامات برفقه زوجته، معبرا عن إعجابه الشديد بالأماكن السياحية فى مصر، كما نشر راس فيديو مجمع لحفلته و للأماكن التى زارها، وكتب راس:" أول مرة أزور مصر حبيتها جدا و شكرا للجميع".

بوست وزيرة السياحة

لقد قمنا بإطلاق MyEgypt# التي تهدف الي تقديم حكايات مختلفة عن مصر من خلال تجارب السائحين، وذلك أثناء زيارة مغني الراب الأمريكي "راس" @russdiemon إلى مدينة العلمين الجديدة التي تمتلك اجمل الشواطئ في العالم بالاضافة الى المطاعم المتميزة. https://t.co/z3refLUiF7 @CNN pic.twitter.com/jzcvCpJLeE — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 21, 2019

رابط "راس" عن مصر