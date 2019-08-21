أول اجتماع للمجلس السيادي السوداني بعد أداء اليمين

القاهرة- (مصراوي):

انتهى قبل قليل أول اجتماع يعقده أعضاء المجلس السيادي في السودان، بعد أداء أعضائه اليمين الدستورية.

وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي المُشكّل حديثًا، الاجتماع بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.

وأدى 9 من أعضاء المجلس السيادي في السودان، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء في قصر الرئاسة بالعاصمة الخرطوم.

فيما لم يؤد محمد حسن التعايشي، العضو الخامس عن قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادي، القسم بسبب وجوده خارج البلاد.

ومن المتوقع أن يؤدي المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، اليمين اليوم أيضا.

وكان السودان قد استكمل، أمس الثلاثاء، تشكيل المجلس السيادي، الذي يضم 11 عضوا (5 عسكريين و6 مدنيين)، والذي سيدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تستمر 3 سنوات حتى إجراء الانتخابات.

ويحل هذا المجلس محل المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 1 أبريل الكاضي، بعد 3 عقود على رأس السلطة.

ويعد المجلس السيادي أعلى سلطة في السودان، لكنه فوض سلطات تنفيذية واسعة إلى مجلس الوزراء.

ويضم المجلس 6 مدنيين، بينهم امرأتان، و5 عسكريين، هم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر كريم.

وتضمنت قائمة الأعضاء المدنيين في المجلس، حسن شيخ إدريس عن نداء السودان، وعائشة موسى عن القوى المدنية، وصديق تاور عن قوى الإجماع الوطني، ومحمد سليمان الفكي عن التجمع الاتحادي، ومحمد حسن التعايشي، ورجاء نيكولا عبدالمسيح.

وعقد المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء، أعلن فيه صدور مرسوم بتشكيل المجلس السيادي، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان.

ويختار الأعضاء العسكريون رئيس المجلس الانتقالي لمدة 21 شهرا من الفترة الانتقالية.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة الدستورية في احتفالية رسمية حضرها مسؤولون أفارقة وأجانب، وبعد أربعة أشهر من الإطاحة بحكم الرئيس البشير، في أبريل الماضي.