"الصحة": هناء سرور رئيسا لقطاع الرعاية الصحية.. و"مشرف" وكيلا للجيزة

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة، قرارا وزاريا بشأن تعيين الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، في منصب القائم بأعمال رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض لمدة 3 شهور.

كما أصدرت الوزارة قرارا بتعيين الدكتور أحمد عبدالحليم محروس أخصائي أول في مديرية الشئون الصحية بالجيزة، بمنصب مدير مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد لمدة 3 شهور.​

كما جرى تعيين الدكتورة سيدة مشرف، وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة الجيزة.