  • عاجل:الرطوبة تصل 95%.. الأرصاد: الأسبوع المقبل أكثر سخونة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    "الصحة": هناء سرور رئيسا لقطاع الرعاية الصحية.. و"مشرف" وكيلا للجيزة

    03:09 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    "الصحة": هناء سرور رئيسا لقطاع الرعاية الصحية.. و"مشرف" وكيلا للجيزة

    وزارة الصحة

    كتب - أحمد جمعة:

    أصدرت وزارة الصحة، قرارا وزاريا بشأن تعيين الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، في منصب القائم بأعمال رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض لمدة 3 شهور.

    كما أصدرت الوزارة قرارا بتعيين الدكتور أحمد عبدالحليم محروس أخصائي أول في مديرية الشئون الصحية بالجيزة، بمنصب مدير مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد لمدة 3 شهور.​

    كما جرى تعيين الدكتورة سيدة مشرف، وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة الجيزة.

    وزارة الصحة الجيزة هناء سرور

    الخبر التالى:

    أول اجتماع للمجلس السيادي السوداني بعد أداء اليمين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان