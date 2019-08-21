"الصحة": هناء سرور رئيسا لقطاع الرعاية الصحية.. و"مشرف" وكيلا للجيزة
كتب - أحمد جمعة:
أصدرت وزارة الصحة، قرارا وزاريا بشأن تعيين الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، في منصب القائم بأعمال رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض لمدة 3 شهور.
كما أصدرت الوزارة قرارا بتعيين الدكتور أحمد عبدالحليم محروس أخصائي أول في مديرية الشئون الصحية بالجيزة، بمنصب مدير مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد لمدة 3 شهور.
كما جرى تعيين الدكتورة سيدة مشرف، وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة الجيزة.
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