تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمؤتمر سانت كاترين الخامس "هنا نصلي معًا"

كتب- محمد نصار:

أكدت وزيرة البيئة، أن مصر تشهد حاليًا تحولًا تنمويًا سريعًا في جميع المجالات وأن محمية سانت كاترين تعد أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر والتي تبذل الدولة جهودًا عديدة في مجال الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، وخاصة في ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي حتى عام 2020 وذلك بحضور وزير الأوقاف، ومفتي الديار المصرية، ومحافظ جنوب سيناء، والأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي ومؤسس بيت الوطن، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وهاني عزيز، رئيس جمعية محبي مصر السلام.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، أوضحت الوزيرة، خلال الاجتماع التنسيقي للجنة التنظيمية لمؤتمر سانت كاترين الدولي الخامس لتسامح الأديان "هنا نصلى معا" والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 10 لـ12 أكتوبر المقبل بسانت كاترين، أهمية دمج السكان المحليين في مسارات التنمية وصون الموارد الطبيعية وكذلك مشاركة الشباب للسكان المحليين في تنظيم مخيم للأشغال اليدوية للسكان المحليين بالمحمية خلال الاحتفالية: "لدينا شباب يعملون في مجال المحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي من خلال مجموعة من منظمات المجتمع المدني".

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة بصدد تنظيم مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادي دجلة والذي تنظمه وزارة البيئة خلال الفترة من 22-24 أغسطس الجاري ويهدف إلى عرض مختلف الثقافات والفنون والمشغولات اليدوية ومنتجات التراث للمجتمعات المحلية في المحميات الطبيعي، موجهة الدعوة للجميع للمشاركة في المهرجان.

واستعرضت وزيرة البيئة، استعدادات الوزارة للمشاركة في هذا المؤتمر فقد تم العمل على تطوير البنية التحتية لمحميات جنوب سيناء وتأهيل المسارات السياحية بمحمية سانت كاترين وخدمات الزوار، وتوفير عدد من الكتيبات والإرشادات بمختلف اللغات لتعريف المشاركين بالثروات الطبيعية للمحمية والمزارات الدينية.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ مفهوم تسامح الأديان الذي يعد نموذجًا للحوار الراقي بينهم وخاصة بعد أن حقق نقلة نوعية كبيرة حيث انتقل من المحلية إلى العالمية، مشيرًا إلى أن الاجتماع التنسيقي يهدف إلى تحديد مسئولية الوزارات المعنية والجهات الداعمة ومناقشة البرنامج الرئيسي للاحتفالية والاستعدادات الجديدة لإقامة المؤتمر.

ويقام المؤتمر بالتعاون مع عدد من الوزارات تشمل (الأوقاف - الآثار - الخارجية - البيئة - السياحة - الثقافة - الاستثمار والتعاون الدولي - الشباب والرياضة - الهجرة)، واللجنة الدينية بمجلس النواب.