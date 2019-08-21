خزانات وقود.. مصدر يكشف تفاصيل انقلاب قطار المناشي: "نادر وخطير"

كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف مصدر بهيئة السكة الحديد تفاصيل، انقلاب عربات قطار بضائع محملة بوقود التربايان بحوش محطة الاتحاد مساء أمس الثلاثاء. وقال المصدر لمصراوي، الأربعاء، إن القطار خرج من حوش محطة الاتحاد خط القاهرة – المناشي، ويضم 16 عربة محملة بوقود تربايان، وانزلقت عجلات البوجي لأربعة صهريجات محملة بـ(زيت وقود الطيارات) يشبه البنزين.

ولفت إلى أن الصهريج، عبارة عن خزان مصنوع من الحديد بداخله التربايان، (يشبه خزانات المياه) يستخدم لشحن الوقود ونقلها بين المحافظات، مضيفا أن الحادث وقع على خط الطوالي بحوش محطة الاتحاد.

وأوضح أن خطوط الطوالي (القاهرة – اسكندرية) هي خطوط ممتدة تصل بين القاهرة إلى الإسكندرية، بينما الخطوط الفرعية تتفرع منها.

وأكد المصدر، أن حركة القطارات تسير بشكل جزئي على خط القاهرة – إيتاي البارود، وتعديل مسارات الرحلة قبل مكان الحادث، لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث وإزالة الزيوت المتناثرة على القضبان، وقال إن هذا النوع من الحوادث نادرا ما يتكرر لخطورة ما تحمله من مواد بترولية.

وأفاد المصدر، بأن رئيس الهيئة، انتقل وعدد من نوابه وقيادات الهيئة إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات رفع وإزالة آثار الحادث.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان، أنه في تمام الساعة ٢٢:٥٥، وأثناء سفرية مشحون تربايان ٥٦٢٢/٢٠٠٧ من محطة الاتحاد خط القاهرة المناشي خرجت أربعة صهريجات عن القضبان من مشغولية خط الطوالي بحوش محطة الاتحاد. وعلى الفور تحركت معدات الرفع لتشغيل الخط جزئيا على جانبي محطة الاتحاد موقع الحادث ولا توجد أي وفيات أو إصابات.​