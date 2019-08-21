"التعليم" تستقبل سفير دولة بيلاروسيا للقاء الطلاب المغادرين لزيارة المركز الاستشفائي للطفولة

كتبت- ياسمين محمد:

في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتلبية دعوة ومبادرة السيد رئيس دولة بيلاروسيا،

استقبلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، سيرجي راتشكوف، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، بالمركز الرئيسي لاتحاد الطلاب، للقاء الطلبة المصريين المسافرين لزيارة المركز الوطني التعليمي الاستشفائي للطفولة في بيلاروسيا، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس 2019.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، التقى الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، نيابة عن وزير التربية والتعليم، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، والطلاب الذين جرى اختيارهم للسفر؛ لمناقشة البرنامج المعد لهم والرد على تساؤلاتهم، بحضور الدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للتعاون الدولي، وأحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مصر، ومجموعة من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور رضا حجازي، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والتبادل المثمر في المجالات المختلفة، متمنيًا مزيدًا من التعاون البناء بين البلدين في مجال التعليم.

وقال حجازي إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حريصة على تبادل الخبرات في مجالات التعليم والثقافة بين البلدين، موجهًا حديثه للطلاب، قائلاً: "إنه يقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة فأنتم سفراء مصر، التي تفتخر دائمًا بأبنائها، وأنني على ثقة تامة أنكم سترفعون اسمها عاليًا".

وأعرب سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة عن سعادته بهذا اللقاء الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر في مجال التعليم يعد من أولويات بلاده، لافتًا إلى مدى تميز الطلاب المصريين برغبتهم في التعلم والتفوق.

وأشار راتشكوف إلى أهمية البرنامج المقدم من دولته إلى الطلاب المصريين، وقدم شرحًا تفصيليًا عن موقع بيلاروسيا الجغرافي والتعداد السكاني وجمال الطبيعة في بلاده، وأيضًا تحدث عن بعض الأسرار التي سوف يعرفها الطلاب من معلمي بيلاروسيا في كيفية التعامل مع الطلاب وطرق التدريس.

وأكدت الدكتورة نيرمين النعماني، أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وخاصة في مجال التعليم، مشيرة إلى أن الخبرة التي يكتسبها الطلاب خلال الرحلة تؤثر عليهم بعد ذلك ثقافيًا وسلوكيًا.

وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور رضا حجازي درع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسفير دولة بيلاروسيا.

جدير بالذكر أنه وقع الاختيار على ٤٦ طالبًا من أوائل الإعدادية ومتفوقي مدارس STEM، للسفر لزيارة المركز الوطني التعليمي الاستشفائي للطفولة في بيلاروسيا، حيث يمارس الطلاب الأنشطة التعليمية المختلفة بالمركز، ويستفيدون من التبادل الثقافي والتعليمي، مما يكسبهم مهارات تثقل شخصيتهم.