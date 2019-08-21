وزير التعليم العالي يوجه "المشروعات القومية" بالالتزام بالجدول الزمني

كتبت-داليا شبل:

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الثلاثاء اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة، بحضور الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، وقيادات وزارة التعليم العالي، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، أشار الوزير في بداية الاجتماع إلى المشروعات التي تم عرضها في عيد العلم، لافتًا إلى أنه تم تقديم صورة واضحة عن تلك المشروعات للمجتمع.

وشدد وزير التعليم العالي، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ تلك المشروعات، وسرعة الانتهاء منها بما يتفق مع الجدول الزمني الذي تم وضعه.

وطالب بإعداد ملف تفصيلي حول تجهيزات مباني جامعات المنصورة الجديدة، والعلمين، وسلمان، والجلالة، لافتًا إلى متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسير العمل داخل هذه المشروعات.

وتابعت التعليم العالي، أن الاجتماع شهد مناقشة حجم الإنجاز الذي تم في الجامعات التكنولوجية الجديدة والاستعدادات لبدء الدراسة بها في العام الجامعي الجديد.

وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية هي تجربة جديدة على المجتمع المصري، مؤكدًا ضرورة جاهزيتها بشكل متميز مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما ناقشت اللجنة تطورات العمل بالمبنى الجديد المقرر نقل الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية إليه بالقاهرة الجديدة.