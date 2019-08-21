فرج عامر يشيد بتصنيع الإنتاج الحربي الفصول المتنقلة

كتب- أحمد علي:

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأداء اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي لخدمة جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الخبراء والمهندسين والفنيين بوزارة الإنتاج الحربي أكدوا للرأي العام المحلي والعالمي أن المصري قادر على التفكير والإبداع والابتكار وتحقيق المستحيل.

وقال "عامر"، في بيان اليوم، إن أكبر دليل على ذلك إنتاج الوزارة ممثلة في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في إنتاج وصناعة أول نماذج للفصول المتنقلة التي تعول عليها الدولة كإحدى حلول أزمة كثافة الفصول في بعض المناطق ونقصها في مناطق أخرى بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لوزارتي "الإنتاج الحربي" و"التربية والتعليم"، لنقل تكنولوجيا إنتاج "الفصول المتنقلة" بمصر، والبدء في تطبيقها بأسرع وقت ممكن، كأحد الحلول غير التقليدية لحل مشكلة كثافات الفصول.

وأشاد بتصريحات اللواء يسري النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التي أكد فيها أن تلك الفصول جاهزة ومطابقة تمامًا لكل الاشتراطات والمتطلبات التي تحتاجها العملية التعليمية، مؤكدًا جاهزية مصنعه للتعاون مع أي جهة ترغب في إنتاج تلك الفصول لصالحها، إسهامًا من "الوزارة" في حل مشكلة كثافة الفصول، استغلالاً لفائض طاقتها الإنتاجية في مجال "الصناعات الدفاعية".