رئيس مجلس النواب اليمني يصل القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسئولين لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع التي تشهدها اليمن.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن رئيس مجلس النواب اليمني وصل على الطائرة المصرية القادمة من الرياض، وأنهت السلطات إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، خلال زيارته للبلاد عدد من المسئولين لمناقشة القضايا المشتركة والأوضاع التي تشهدها اليمن والمنطقة العربية.​