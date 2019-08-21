رئيس الوزراء: طرح برنامج لدعم تحويل الميكرو والمينى باصات للعمل بالغاز الطبيعي

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسارع الخطى نحو التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي وبخاصة السولار، مضيفا أنه من أجل تعظيم منافع هذا التحرك، فإن الحكومة تسعى لاستثمار هذا التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز فى تعميق التصنيع المحلي، بحيث يتم تصنيع الميكروباصات والمبنى باصات الجديدة فى مصر، فى إطار جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مع رؤساء وممثلي الشركات المٌصنعة للميكروباصات والميني باصات؛ وذلك لاستعراض خطة الحكومة للتوسع فى إنتاج المركبات التى تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوفرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.

‎وأشار رئيس الوزراء إلى وجود 240 ألف مركبة (ميكروباص، ميني باص، أتوبيس) تعمل بالسولار، من بينها 88 ألف مركبة متقادمة، تجاوز عمرها 20 سنة، في الوقت الذي لا نزال ننتج ميكروباصات ومينى باصات جديدة تعمل بالسولار، مٌضيفاً "هذا أمر غير منطقي في ظل ما نملكه من احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي".

‎ وطالب مدبولي بقيام مصنعى الميكروباصات والمينى باصات بالاتفاق على خطة يتم من خلالها البدء تدريجياً فى تعديل خطوط الإنتاج لتصنيع مركبات تعمل بالغاز الطبيعى أو بالدورة المزدوجة بنزين وغاز.

‎ وأوضح أن الدولة تعتزم طرح برنامج طموح لدعم تحويل الميكروباصات والمينى باصات للعمل بالغاز الطبيعي، من أجل وقف إهدار الأموال والعملة الصعبة على استيراد السولار، مشيرا إلى أنه حريص على التشاور مع المصنعين والمنتجين حول رؤيتهم ومقترحاتهم، وأنه مستعد للالتقاء بهم عدة مرات خلال الفترة القادمة من أجل الاتفاق على خطة تحرك واقعية تتضمن برنامجاً زمنيا للتطبيق، ‎وأكد أن الدولة، تنفيذاً لهذه الرؤية، تعتزم التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.

‎من جانبهم، قدّم رؤساء وممثلو شركات تصنيع السيارات، الذين حضروا الاجتماع، الشكر لرئيس الوزراء وللحكومة على الاهتمام البالغ بتعميق التصنيع المحلي، كما أعربوا عن سعادتهم لحرص مدبولي على الاجتماع معهم للتوافق على خطة يمكن من خلالها تنفيذ رؤية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كبديل عن السولار.

وأشاد المصنعون بتوجه الحكومة في هذا الشأن، مؤكدين أنهم سيعقدون عدة اجتماعات تشاورية فيما بينهم، من أجل الاتفاق على عناصر خطة التحرك. ‎

حضر الاجتماع المهندس عمرو نصّار وزير التجارة والصناعة، المهندس وائل عمّار رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، المهندس تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية، وعدد من رؤساء وممثلي أبرز الشركات العاملة في مجال تصنيع السيارات في مصر.