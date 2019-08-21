رسميًا.. التموين تقرر إنهاء موسم توريد القمح المحلي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 185 الصادر في 21 أغسطس 2019، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 149 لسنة 2019، بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلي.

ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري على "إنهاء موسم توريد القمح المحلي موسم 2019 على أن يتم إغلاق كل المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتبارًا من نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2019/7/15.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه "يتم سحب الأقماح المحلية للطحن موسم 2019 طبقًا لنسب الخلط المقررة من لجنة برامج القمح".