رسميًا.. الإسكان تعلن موعد تسليم 312 شقة بـ"دار مصر" في القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبد الناصر:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يبدأ يوم الأحد الموافق 5/9/2019، تسليم 312 وحدة سكنية (13 عمارة)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.

وأعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان، اليوم الأربعاء، تسليم العمارات أرقام (129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 161 – 162 – 163 – 218).

وأوضح أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.