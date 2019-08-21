قرار جديد لـ"التموين" بشأن حصة الفرد من الخبز وتراخيص المخابز

القاهرة- مصراوي:

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2019، بشأن إجراءات تراخيص المخابز البلدية.

وجاء القرار المنشور بالجريدة الرسمية، في العدد 185 الصادر اليوم الأربعاء، أن على ميديريات التموين عدم قبول أي طلبات لإنشاء مخابز بلدية مستجدة اعتبارًا من 1 أغسطس 2019.

كما نص القرار على أن تقتصر الطلبات فقط على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة.

وجاء نص القرار: ​