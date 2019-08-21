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    زيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان القلعة بعد وصول الجمهور لـ15 ألف مشاهد

    07:52 ص الأربعاء 21 أغسطس 2019
    زيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان القلعة بعد وصول الجمهور لـ15 ألف مشاهد

    مهرجان القلعة

    كتب- محمد عاطف:

    وجهت وزيرة الثقافة، بزيادة منافذ بيع التذاكر لحفلات مهرجان القلعة؛ لاستيعاب أكبر قدر من الجمهور الذي تجاوز خمسة عشر ألف مشاهد في ثالث أيام فعالياته.

    وصرح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، بأن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمة من فنون.

    وأضاف صابر، في بيان، الأربعاء، أن التعاون بين الوزارات المختلفة لإنجاح المهرجان يؤكد إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان ما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعى جميعا لتحقيقها تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى الاهتمام بالشباب والمواطن المصري.

    جاء قرار وزير الثقافة نظرا للإقبال الشديد على حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الثامنة والعشرين.

    مهرجان القلعة وزيرة الثقافة دار الأوبرا المصرية منافذ بيع التذاكر

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