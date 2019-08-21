حدث ليلًا| تفاصيل حادث قطار المناشي.. وحقيقة "الختان" بدار الشفاء

كتب- محمود علي:

شهدت الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لجمهور ركابها عن تأخر بعض قطارات خط المناشي القاهرة.

وأعلنت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التأخر كان لبعض قطارت خط المناشي إيتاي البارود القاهرة.

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المجلس سيناقش مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعروف باسم "التجارة الإلكترونية"؛ لتنظيم الإعلانات وحركة البيع والشراء على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع نوفمبر المقبل.

ويرصد مصراوي، أبرز أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي.

"صهريجات خرجت عن القضبان".. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث خط المناشي

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لجمهور ركابها عن تأخر بعض قطارات خط المناشي القاهرة.

وأعلنت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التأخر كان لبعض قطارت خط المناشي إيتاي البارود القاهرة.

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"رحله مع التخن".. ريهام سعيد تستعيد معركتها مع السمنة (فيديو)

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا، فيديو يعرض رحلتها مع "التخن"، واستعادت في الفيديو المجمع ذكرياتها أثناء معركتها مع السمنة.

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لتنظيم الإعلانات.. "اتصالات النواب" تعلن موعد مناقشة "التجارة الإلكترونية"

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المجلس سيناقش مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعروف باسم "التجارة الإلكترونية"؛ لتنظيم الإعلانات وحركة البيع والشراء على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع نوفمبر المقبل.

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"فُهمت بشكل خاطئ".. مستشفى دار الشفاء يرد على أزمة لافتة "الختان"

ردّ مستشفى دار الشفاء التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، على ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود لافتة داخل المستشفى تدعو السيدات إلى إجراء "الختان".

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لا مجال إلا بالتطور.. "العليا للحج" توجه رسائل عاجلة لشركات السياحة

وجه أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، رسائل لجميع العاملين في السياحة الدينية "الحج والعمرة" قائلا: لا مجال ولا حديث أمام الجانب المصري إلا بالتطور لمواكبة تلك التطورات السريعة من قبل المملكة العربية السعودية، كون من لم يتطور لن يواكب العصر الحديث.

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"تعالى وريني بيتك".. كواليس ذبح تاجر على يد جزار في الهرم

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، عن ملابسات مقتل تاجر جمال على يد جزار ألقى جثته بجوار الطريق الدائري بمنطقة الهرم.

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عائلة محترمة جدا.. عاطل وزوجته يروجان للمخدرات في بولاق الدكرور

شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة استهدفت مروجي المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

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ليلة سقوط "دولاب المعلمة" في إمبابة

داهمت مأمورية مسكن ربة منزل في منطقة إمبابة اتخذته وكرا لترويج المخدرات على عملائها.

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بعد مرور 4 أيام.. أمن الجيزة تكشف سبب ذبح أب لابنتيه في الحوامدية

بعد مرور 4 أيام على جريمة ذبح طالبتين جامعيتين على يد والدهما بمركز الحوامدية، أصدرت مديرية أمن الجيزة بيانات كشفت فيها عن سبب الجريمة.

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"6 أشخاص".. ضبط المتهمين بالتعدي على معاق ذهنيًا بالشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، 6 شباب؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة المركز.

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بالصور.. حملة ليلية لإزالة الإشغالات بمدينة دسوق في كفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، حملة ليلية مكبرة بالتنسيق مع جهاز الشرطة بالمدينة، لرفع الإشغالات والتعديات والتصدي لكل المخالفات بشوارع المدينة، وفق توجيهات محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، واللواء محمود حسن، مدير أمن المحافظة.

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أستراليا تنضم لتحالف دولي لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنضم إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

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​ترامب: اليهود الذين صوتوا للديمقراطيين جاهلون أو غير مخلصين

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليهود الذين صوتوا لمنافسيه في الحزب الديمقراطي بأنهم جاهلون أو غير مخلصين، وذلك وسط استمرار نزاعه مع أعضاء الكونجرس اليساريين بشأن إسرائيل والفلسطينيين.

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بومبيو: أمريكا ستتخذ إجراءات لمنع تسليم إيران النفط لسوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما بوسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

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ترامب يرجئ زيارته للدنمارك وسط خلاف بشأن شراء جزيرة "جرينلاند"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه أرجأ زيارته للدنمارك، وسط خلاف بشأن شراء جزيرة جرينلاند، بعد أن قالت رئيسة الوزراء الدنماركية إن الجزيرة ليست للبيع.

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ترامب: مشكلة كشمير معقدة لكنن أهدف إلى التوسط في الأمر

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء أنه يستهدف القيام بدور الوساطة بين الهند وباكستان بشأن مشكلة كشمير، واصفا الوضع بأنه "متفجر".

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صحيفة يابانية: كوريا الشمالية أنتجت بالفعل رؤوسا نووية

ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية ، مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي) ، أن كوريا الشمالية أنتجت بالفعل رؤوسا حربية نووية.

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