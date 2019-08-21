  • عاجل:السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث خط المناشي (بيان رسمي)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    أول إجراء برلماني لإعادة شارع "البارون" لاسمه القديم

    06:45 ص الأربعاء 21 أغسطس 2019
    أول إجراء برلماني لإعادة شارع "البارون" لاسمه القديم

    مجلس النواب

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    طالب النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، بإعادة تسمية شارع نزيه خليفة باسمه السابق البارون، وهو الشارع الواصل بين قصر البارون ومدفن البارون إمبان بكنيسة البازيليك وممتد حتى شارع الحجاز.

    وجاء في الطلب النيابي الذي حصل مصراوي على نسخة منه أن هذا الطلب يأتي ضمن توجهات الدولة لإعادة وإحياء تراث مصر الجديدة، موضحا أن الهدف لعودة الاسم مجددا التسويق لهذه المنطقة سياحيا على المستوى الدولي.

    وطالب الشريف بضرورة أن يتخذ القرار قبل إجراءات افتتاح القصر بأكتوبر المقبل.

    وتابع الشريف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المنطقة ستصبح عقب الافتتاح بمثابة مزار سياحي عالمي، مشيرا إلى أن القصر سيكون به وحدتي ترام من ترام مصر الجديدة بشكل دائم، ليكون متاحًا للزوار.

    مجلس النواب شارع البارون مدحت الشريف شارع نزيه خليفة

    الخبر التالى:

    التطبيق بعد أيام.. ننشر ضوابط "الأعلى للإعلام" للبرامج
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان