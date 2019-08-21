أول إجراء برلماني لإعادة شارع "البارون" لاسمه القديم

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، بإعادة تسمية شارع نزيه خليفة باسمه السابق البارون، وهو الشارع الواصل بين قصر البارون ومدفن البارون إمبان بكنيسة البازيليك وممتد حتى شارع الحجاز.

وجاء في الطلب النيابي الذي حصل مصراوي على نسخة منه أن هذا الطلب يأتي ضمن توجهات الدولة لإعادة وإحياء تراث مصر الجديدة، موضحا أن الهدف لعودة الاسم مجددا التسويق لهذه المنطقة سياحيا على المستوى الدولي.

وطالب الشريف بضرورة أن يتخذ القرار قبل إجراءات افتتاح القصر بأكتوبر المقبل.

وتابع الشريف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المنطقة ستصبح عقب الافتتاح بمثابة مزار سياحي عالمي، مشيرا إلى أن القصر سيكون به وحدتي ترام من ترام مصر الجديدة بشكل دائم، ليكون متاحًا للزوار.