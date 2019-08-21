"رحله مع التخن".. ريهام سعيد تستعيد معركتها مع السمنة (فيديو)

"أحسن من الأول".. حكايات الأمل والتحدي في معهد الأورام بعد الترميم

كتب- محمود علي:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا، فيديو يعرض رحلتها مع "التخن"، واستعادت في الفيديو المجمع ذكرياتها أثناء معركتها مع السمنة.

بدأ الفيديو باستعراض لقاءات سابقة للإعلامية ريهام سعيد بوزن زائد أثناء تقديمها أحد برامجها.

واستمر الفيديو بعرض مشاهد دلالية للفترات التي بدأت فيها نظام خفض الوزن بمقطتفات من برامجها توضح طبيعة وزنها في تلك الفترات.

واستعرضت في نهاية الفيديو مشاهد بعد نزول وزنها للمعدل الطبيعي وهي تقفز وتتسلق مرتفعات.