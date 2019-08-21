لتنظيم الإعلانات.. "اتصالات النواب" تعلن موعد مناقشة "التجارة الإلكترونية"

القاهرة- مصراوي:

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعروف باسم "التجارة الإلكترونية"؛ لتنظيم الإعلانات وحركة البيع والشراء على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع نوفمبر المقبل.

وأضاف "بدوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن لجنة الاتصالات طالبت الحكومة بتسليم مشروع القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الأخير، موضحًا: "كل الحسابات الوهمية داخل مصر بيتعرف مكانها خلال ساعات قليلة".

وقال بدوي، إن حماية بيانات المواطنين أمر مهم، كاشفًا عن رصد 2500 صفحة تروج لأدوية مجهولة المصدر، ووجود أكثر من 10 ملايين حساب وهمي على "فيسبوك".

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنواب، أن شركات الاتصالات لا تسمح بإتاحة بيانات عملائها لأي شخص، لأنه تعدٍ على خصوصية المواطنين، مؤكدًا أن قانون "حماية البيانات الشخصية" رادع لمثل هذه الممارسات.