اليوم.. مصر للطيران تسير 26 رحلة لعودة 5700 حاج

كتب- محمد عبدالناصر:

تواصل شركة مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

وحسب بيان، اليوم، تسير الشركة 26 رحلة من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 5700 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2200 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالى، و15 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3500 حاج من حجاج قرعة الدقهلية وشئون ضباط وبورسعيد والسويس والمنوفية، و تضامن القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران، بدأت مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة، على متن رحلات الشركة، من مطار جدة اعتبارًا من 14 أغسطس الحالي، وتبدأ من المدينة المنورة 17 أغسطس الحالي، إذ نقلت هذا العام 75 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة من المطارات المصرية.