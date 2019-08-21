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    "صهريجات خرجت عن القضبان".. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث خط المناشي

    01:40 ص الأربعاء 21 أغسطس 2019
    "صهريجات خرجت عن القضبان".. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث خط المناشي

    حادث _أرشيفية

    القاهرة- مصراوي:

    اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لجمهور ركابها عن تأخر بعض قطارات خط المناشي القاهرة.

    وأعلنت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التأخر كان لبعض قطارت خط المناشي إيتاي البارود القاهرة.

    وأضافت الهيئة، أنه في تمام الساعه ٢٢:٥٥، وأثناء سفرية مشحون ترباين ٥٦٢٢/٢٠٠٧ من محطة الاتحاد خط القاهرة المناشي خرجت أربع صهريجات عن القضبان من مشغولية خط الطوالى بحوش محطة الاتحاد وبوقته تنبه بقيام معدات الرفع وجاري رفع الحادث وتشغيل الخط جزئيا على جانبي محطة الاتحاد موقع الحادث ولا توجد أي وفيات أو إصابات.

    إيتاي البارود الهيئة القومية للسكك الحديد حادث خط المناشي

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