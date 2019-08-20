السكة الحديد: 487 عاملًا بـ"الوظائف الحرجة" ثبت تعاطيهم المخدرات

كتب – أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للموارد البشرية، إن الهيئة وقعت كشف المخدرات على 19 ألفًا و350 من العاملين من أصل 33 ألفًا بالهيئة والشركات التابعة لها خلال الفترة من 15 مارس الماضي حتى منتصف أغسطس الجاري.

وأضاف "حسين" لمصراوي، أن نسبة من ثبت تعاطيهم المخدرات 487 موظفًا ممن يعملون في الوظائف الحرجة سواء عمال "البلوكات - المزلقانات - التحويلات - المناورات - سائقي القطارات - مساعد سائقي القطارات".

وأوضح أن الهيئة تتخذ عدة إجراءات عند ثبوت تعاطي أحد العاملين للمخدرات، حيث يتم إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر حتى خضوعه لبرنامج علاجي، وثبوت تعافيه ثم عودته للعمل الإداري مع حرمانه من الحوافز والبدلات لمدة 6 أشهر.

وأشار "حسين" إلى أنه بعد عودته للعمل الإداري، يتم إعادة توقيع الكشف الطبي عليه بشكل مفاجئ مرتين خلال 6 أشهر وإذا ثبت عدم تعاطيه وأن نتائج التحليل سلبية، يعود مرة أخرى للعمل.

وقال إن الكشف يتم تحت إشراف لجنة طبية مشكَّلة من صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن، والمركز الطبي بالسكة الحديد.

من جانبه قالت مصادر بالنيابة الإدارية في تصريح لمصراوي، إن هيئة السكة الحديد أحالت عددًا كبيرًا من ملفات ممن ثبت تعاطيهم للهيئة وتم التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة التأديبية.

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