"مكرم" يكشف تفاصيل الاجتماع الطارئ لـ"الأعلى للإعلام" غدًا

كتب مصطفى علي:

كشف الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أسباب عقد الاجتماع الطارئ للمجلس ظهر غدٍ الأربعاء.

وقال مكرم لمصراوي، إن الاجتماع سيكون مغلقًا لأعضاء المجلس، ومن المقرر أن يصدر بيان عنه يؤكد احترام المجلس للقانون ولكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة الفساد.

وأضاف أن البيان المنتظر إقراره في اجتماع الغد سيشدد على أن أي فاسد سيكون مصيره معروفا، وأن المجلس لن يتستر على أي شخص يخالف القانون.

وأوضح أنه من المقرر أن يبحث الاجتماع غدا الأسماء المرشحة لمنصب الأمين العام خلفا لأحمد سليم بعد القبض عليه، رافضا الكشف عن الأسماء المرشحة قبل عرضها على المجلس غدا.

وأكد مكرم أنه لن يتم إعلان اسم الأمين الأمين العام الجديد غدا، لكن سيتم مناقشة الأسماء المرشحة فقط.

يذكر أن مكرم محمد أحمد كشف صباح اليوم لمصراوي، أنه يبحث عددا من الأسماء المرشحة لمنصب الأمين العام خلفا لـ"سليم" بعد ضبطه اليوم، بتهمة تلقي رشوة.

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