​"رياضة النواب": تكريم السيسي لمنتخب اليد يؤكد دعم الدولة لشبابها المخلصين

كتبت ميرا إبراهيم:

ثمن المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعثة منتخب الناشئين لكرة اليد بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم، قائلا: "رسالة تؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها المخلصين".

وقال رشاد، فى تصريحات له اليوم، إن تكريم الرئيس لهؤلاء الأبطال ومنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى حافز كبير للاستمرارية وبذل مزيد من الجهد والعطاء لرفع اسم مصر عاليا، مشيرا إلى أن ذلك ليس بجديد على الرئيس الذي يوفر كل الدعم والمساندة وتهيئة المناخ العام للعمل والإبداع ورفع الروح المعنوية لجميع المواطنين.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن الرئيس السيسي يؤمن جيدا بقيمة الرياضة ودورها العظيم في بناء النشىء السليم وإخراج طاقات الشباب، ولكونها تمثل آلية قوية في أدوات بناء الإنسان الصحي المتمتع بالحيوية والنشاط والساعي نحو العمل والإبداع.

وأوضح رشاد، أن اللجنة ستوجه كل جهودها بالفترات المقبلة لتعزيز الاهتمام بالألعاب الفردية وتوفير كل الامكانيات المتاحة واللازمة بما يساهم في خلق منظومة رياضية متكاملة تستطيع التتويج بالبطولات القارية والعالمية.

حضر مراسم التكريم كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، ورئيس البعثة المصرية بكأس العالم للناشئين.