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    حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل أبطال اليد.. وضبط أمين "الأعلى للإعلام"

    06:18 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل أبطال اليد.. وضبط أمين "الأعلى للإعلام"

    حدث في 8 ساعات

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتخب كرة اليد للناشئين ومنحهم وسام الرياضة من الدرجة الأولى، إلى جانب القبض على أمين الأعلى للإعلام بتهمة تلقي رشوة، بالإضافة إلى حسم الجدل بشأن التعليم الجديد.

    ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

    القوات المسلحة السيسي وزارة القوى العاملة السعودية الحجاج تدريب حماة الصداقة 4 مخالفات البناء وزارة الإسكان مجلس النواب أسر الشهداء كرة اليد منتخب مصر الثانوية العامة

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