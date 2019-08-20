حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل أبطال اليد.. وضبط أمين "الأعلى للإعلام"
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتخب كرة اليد للناشئين ومنحهم وسام الرياضة من الدرجة الأولى، إلى جانب القبض على أمين الأعلى للإعلام بتهمة تلقي رشوة، بالإضافة إلى حسم الجدل بشأن التعليم الجديد.
ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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