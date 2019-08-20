السيسي يستقبل منتخب اليد ويوجه بتوفير كافة الإمكانيات لأبطال مصر- صور

"أحسن من الأول".. حكايات الأمل والتحدي في معهد الأورام بعد الترميم

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين وأعضاء الجهاز الفني، المتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث منحهم الرئيس بمنحهم الرياضة من الطبقة الأولى.

حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن كلٍ من رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، ورئيس البعثة المصرية بكأس العالم للناشئين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس أشاد بما حققه المنتخب الوطني للناشئين من إنجاز عالمي في كرة اليد، وإسهامهم فى تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، والذي يأتي امتدادًا لتميز رياضة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد لكأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر عام 2021.

من جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب الوطنى وجهازه الفني عن شعورهم بالفخر لتكريم الرئيس لهم، وما يمثله ذلك من حافز إضافى لهم لمواصلة العمل على رفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية الدولية.