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    السيسي يمنح ناشئي اليد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

    04:43 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    السيسي يمنح ناشئي اليد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

    السيسي يمنح ناشئي اليد وسام الجمهورية من الطبقة ال

    كتب- محمد سامي:

    استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، الحاصل على بطولة كأس العالم، وأكد الرئيس السيسي دعمه للاعبين.

    كما هنأ اللاعبين على البطولة، بحسب بيان، وطالبهم بالاهتمام بالدراسة، مؤكدًا أن التتويج البداية وليس النهاية ولا يوجد مستحيل، وعلى قدر الجهد والتعب تأتى النتيجة، ومنحهم الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تكريما لإنجازهم.

    وحرص الرئيس على تهنئة منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد عقب حصوله على بطولة كأس العالم، مشيدًا بالأداء البطولي الرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.

    منتخب ناشئي اليد كرة اليد الرئيس السيسي

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