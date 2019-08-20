"الطيران المدني" تبحث تشغيل خط مباشر مع يلتقي سفير التشيك بالقاهرة

كتب- طه عبيد:

بحثت وزارة الطيران المدني مع يان فوليك سفير دولة التشيك لدى القاهرة، سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي المختلفة، وتم استعراض مجموعة من الموضوعات الهامة من بينها اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين مصر والتشيك، وتشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وبراغ، والذي يساهم في تدعيم أوجه التعاون التجارى والاستثماري بين البلدين، كما ناقشا زيادة الحركة السياحية الجوية بين براغ والقاهرة من خلال مطاري العاصمة الإدارية وسفنكس الدوليين.

وبحسب بيان، أكد سفير التشيك حرص بلاده على تعزيز الإستثمارات في مختلف المجالات وبخاصة في مجال الطيران المدني، في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ومن جانبها أكدت الوزارة عمق العلاقات التشيكية المصرية في إطار التعاون بين البلدين على النحو الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعبين، مشيراً أن مصر تسعى دائماً إلى توطيد أواصر التعاون مع جميع الدول الصديقة.​