ضبط كيلو وربع مشغولات ذهبية بحقائب راكب قادم من إيطاليا

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية، أخفاها راكب مصري على جسده وفي جيوب سحرية بحقائبه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

حاول راكب مصري الجنسية المرور وسط الحشود للعبور بدون تفتيش، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة إير إيطاليا رقم 801 القادمة من مالبينسا، استوقفة النوبى شحتو مأمور اللجنة الجمركية، وبالعرض علي صابر عبدالحميد مدير الحركة قرر تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، وتم عرض الأمر على عبدالعظيم حمادة مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب ضمت محمد عمر مأمور تفتيش ، تبين وجود كيلو و250 جرامًا من المشغولات الذهبية مخفاه داخل الملابس الخاصة بالراكب في الأمتعة الشخصية.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام الجمارك بمبنى الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​