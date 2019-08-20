طلب إحاطة بشأن تصنيف مصر بـ"ممارسة الأعمال 2019"

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تصنيف مصر في تقرير "ممارسة الأعمال 2019".

وقال "فؤاد"، في طلب الإحاطة إن مصر تحتل مرتبة متأخرة في اثنين من أهم المؤشرات التي يوليها المستثمر اهتماما كبيرا، مضيفا أن المؤشر الأول: مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وجاءت مصر في المرتبة 120 من 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي وجاءت مصر في مرتبة متأخرة بعد كل من الإمارات والسعودية والأردن.

وأشار "فؤاد" إلى أن مصر تراجعت في عدد من المؤشرات الفرعية مثل: تراجع المؤشر الفرعي للتجارة عبر الحدود مركز واحد من 170 عام 2018 إلى 171 عام 2019، كما سجلت تراجعا في المؤشر الفرعي استخراج تراخيص البناء مركزين من 66 عام 2018 إلى 68 عام 2019، وكذلك تراجع المؤشر الفرعي لتسجيل الملكية 6 مراكز من 119 عام 2018 إلى 125 عام 2019، كما تراجع المؤشر الفرعي للحصول على الكهرباء 7 مراكز، من 66 عام 2018 إلى 68 عام 2019.

وتابع "فؤاد" أن المؤشر الثاني: مؤشر التنافسية العالمية، إذ تحتل مصر المرتبة 94 من 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمية 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي مرتبة متدنية إذا ما قورنت بدول المنطقة مثل السعودية وتونس والكويت، لافتا إلي أن التقرير أظهر ترتيب مصر متأخرا في عدد من المؤشرات الفرعية، حيث احتلت المركز 135 في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والمركز 130 في مؤشر سوق العمل، والمركز 121 في مؤشر سوق الإنتاج، والمركز 102 في مؤشر المؤسسية .