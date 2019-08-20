السعودية تطالب شركات السياحة بـ5 مستندات لعودة الحجاج

كتب- يوسف عفيفي:

خاطبت مؤسسة الإدلاء السعودية بالمدينة المنورة، غرفة شركات السياحة، بتوجيه الشركات المصرية المتواجدة حالیا بالمدینة، بمراجعة المؤسسة قبل مغادرة الحجاج للمملكة العربية السعودية وبحد أقصى 48 ساعة، قبل السفر، وذلك يتسنى للمؤسسة إنهاء إجراءات المغادرة بسهولة ويسر، موضحة أن إجراءات المغادرة تستغرق يوما كاملا قبل السفر.

وطالبت غرفة السياحة، في خطابها المرسل للشركات، الشركات العاملة بموسم الحج للعام الجاري، بتقديم الملفات المطلوبة للمؤسسة السعودية بالمدينة المنورة لمغادرة الحجاج حتى يتسنى لها تسهيل إنهاء إجراءات سفر الحجاج في سهولة ويسر ودون مشاكل وذلك بهدف راحة ضيوف الرحمن.

ودعت الغرفة، شركات السياحة، إلى التنبيه على مندوبيها بضرورة مراجعة المؤسسة السعودية، وتقديم مستندات "كشف بأسماء الحجاج، وجميع تذاكر الطيران، واعتماد الرحلة، وعقد سكن الحجاج بالمدينة للشركات، وعقد النقل إن وجد"، حرصا على سفر الحجاج في التوقيتات المحددة وعدم التأخير. ​