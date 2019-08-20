نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر، رافقه خلالها المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة، وبجودة وكفاءة عالية.

وحسب بيان، الثلاثاء، زار ممدوح، أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، بدءاً من أعمال تطوير طريق الواحات الرئيسي، والذي تنفذه شركة المقاولون العرب، وكذا كباري (٢ و٣ و٦)، والطريق الدائري الأوسطي، والذي تنفذه شركة "بتروچيت" حتى نهاية التقاطع مع أعمال الهيئة الهندسية، ثم المحور الأوسطي حتى طريق الفيوم تنفيذ شركة سامكو، وأعمال تنفيذ عدد من الكباري الأخرى ومنها كوبري(10 – 11 – 14 - 16).

كما أجرى نائب رئيس الهيئة جولة تفقدية بمشروع""JANNA للإسكان الفاخر، وتفقد عددا من الوحدات التى يتم تجهيزها للتسليم للفائزين بها، موجهاَ بسرعة الانتهاء من المرحلة الحالية، ليتم تسليم الوحدات للمستحقين في المواعيد المحددة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير الأعمال بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.

كما التقى نائب رئيس الهيئة، مسئولي الشركات المنفذة والاستشاريين لمشروعات الطرق بالمدينة، للتأكيد علي تقديم الدعم اللازم وإزالة العقبات التي تواجههم، وكذا المتابعة الدورية لمواقع العمل، وتحفيز الشركات علي استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية، مطالبًا بضرورة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لها والعمل على إزالة المعوقات كافة.